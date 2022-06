33-jährige Frau und zwei Kinder bei Auffahrunfall in Hall verletzt

Hall in Tirol – Bei einem Auffahrunfall in Hall wurde am Mittwoch eine 33-jährige Frau sowie ihre beiden im Auto befindlichen Kinder unbestimmten Grades verletzt. Die Frau war gegen 11.25 Uhr auf der Innsbrucker Straße in Richtung Osten unterwegs, als das Auto vor ihr an der Kreuzung mit der Löfflerstraße anhielt. Die 33-Jährige blieb hinter ihr stehen.