Qualifikation live! Eliminator-Premiere beim Triathlon-Europacup in Kitzbühel

Kitzbühel - Bei diesem neuen Rennformat absolvieren die Sportler heute die Qualifikation, am Finaltag (Samstag) folgen dann drei kurze Triathlons hintereinander. Im ersten Rennen ab 13 Uhr starten die besten 30 aus der Qualifikation vom Freitag. In jedem weiteren Durchgang reduziert sich die Teilnehmerzahl um 10. Beim finalen dritten Durchlauf starten dann jeweils die 10 besten Frauen und die 10 besten Männer gegeneinander. Wer nach diesem Bewerb als Erste(r) die Ziellinie überquert, ist Gesamtsieger:in des Eliminator-Rennens. Mit uns könnt ihr dieses spannende Format via Livestream verfolgen!