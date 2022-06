Walkner bei Erzbergrodeo-Auftakt Sechster, Hirscher wohlauf

Eisenerz – Das Gros der Teilnehmer des 26. Erzbergrodeos hat am Freitag erstmals in diesem Jahr Bekanntschaft mit dem Gelände gemacht. Schnellster des ersten Prologs war der US-Amerikaner Kailub Russell in 7:11,77 Minuten, der rot-weiß-rote Podestkandidat Michael Walkner kam auf den sechsten Platz. Ex-Skistar Marcel Hirscher belegte in 8:01,914 den 110. Rang. 358 Motorrad-Piloten kamen in die Wertung.