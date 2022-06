Filmstar Jean-Louis Trintignant mit 91 Jahren verstorben

Paris – Er stand selbst im hohen Alter noch vor der Kamera und prägte das französische Kino über viele Jahrzehnte hinweg. Nun ist Jean-Louis Trintignant im Alter von 91 Jahren verstorben, wie seine Familie mitteilte. Damit geht ein Schauspielerleben zu Ende, das auf Rollen in rund 150 Kino- und Fernsehproduktionen zurückblicken konnte. Bekannt wurde der am 11. Dezember 1930 geborene Trintignant mit „Ein Mann und eine Frau" (1966), zur Legende mit Michael Hanekes „Amour" (2012).

Zuletzt war Trintignant 2019 im Kino zu erleben gewesen, als er für Claude Lelouchs „Die schönsten Jahre eines Lebens" vor der Kamera stand. Der Film knüpfte an den legendären Klassiker „Ein Mann und eine Frau" von 1966 an, mit dem Lelouch ein Nouvelle-Vague-Epos drehte und nicht zuletzt seinem Darsteller Trintignant zum internationalen Durchbruch verhalf. Der verkörperte einen Rennfahrer, der sich in eine verwitwete Frau verliebt, gespielt von Anouk Aimée. Über 50 Jahre später führte Lelouch das Duo in „Die schönsten Jahre eines Lebens" an die früheren Schauplätze zurück – ein filmischer Abschied, wie sich nun herausstellt.