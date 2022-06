Neue Sommerkonzerte: Ein klassischer Sommer in Kitzbühel

Kitzbühel – Auch wenn sich Kitzbühel besonders sportlich einen Namen gemacht hat und für Hahnenkammrennen und Co. bekannt ist. Es gibt in Kitzbühel zudem eine kulturelle Seite, die seit vielen Jahren schöne Früchte trägt. Vor allem im Sommer erkämpft sich die Kultur alle Jahre wieder ihren Platz, sei es durch das Sommertheater, „Klassik in den Alpen“ mit Elina Garanca oder nun schon zum 45. Mal in Folge mit den Kitzbüheler Sommerkonzerten.

Aus der „Corona-Not“ geboren, hat sich ein „neues“ Konzert-Format bewährt: 70 Minuten Musik ohne Pause, ein Kultur-Konzentrat. Die Sommerkonzerte halten daher in diesem Sommer daran fest, überhaupt könnte es das Format für die Zukunft werden. Die Künstler schätzen die Geschlossenheit solcher Auftritte und den Veranstalter freut die Stringenz in der Programmierung. Vor dem Programm wird den Gästen ein gesellschaftliches Zusammenkommen zu einem persönlichen Konzertauftakt geboten.

Mit dem Vorkonzert am 26. Juni wird die Konzertreihe mit „Saudade“ eingeleitet, es folgt am 3. August „Serenade“, am 10. August dann das Familienkonzert „Kasperl und das Gespenst“, am 17. August „Auf einen Kaffee in Paris“ und am 24. August zum Abschluss „Premiere“. Alle Konzerte finden im Saal der Landesmusikschule Kitzbühel statt. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr, mit Ausnahme von „Kasperl und das Gespenst“ mit Beginn um 18.30 Uhr. Ticketreservierung unter: www.kitzbueheler-sommerkonzerte.at (aha)