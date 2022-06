Zwei tödliche Unfälle in Tirol: E-Bike-Fahrer und Autolenker kamen ums Leben

Reith im Alpbachtal, Kühtai – Zwei Männer kamen am Freitagabend und in der Nacht bei Verkehrsunfällen in Tirol ums Leben.

Nach einem Gasthausbesuch am Reither Kogel fuhr ein 37-Jähriger am frühen Freitagabend mit dem E-Bike talwärts. Der Einheimische wollte über eine gemähte Wiese ins Tal fahren und folgte einem Bekannten. Der Begleiter konnte im Gelände nicht beobachten, wo der 37-Jährige entlangfuhr. Laut Polizei fuhr er anfangs über einen 30 Grad steilen Hang, der abflacht und von einem etwa 40 Zentimeter tiefen Wasserlauf unterbrochen ist.

Im Kühtai kam es in der Nacht auf Samstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger war gegen 0.25 Uhr nach einem Lokalbesuch mit zwei Mitfahrern in einem Kleinbus von Ochsengarten in Richtung Kühtai unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug laut Polizei plötzlich über den linken Fahrbahnrand hinaus. Es überschlug sich mindestens einmal und kam auf den Rädern zum Stillstand.