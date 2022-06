Neuer Weg ab Fulpmes: Auf der Sonnenseite des Stubaitals wandern

Fulpmes, Neustift – Wunderschöne Blicke ins Stubaital verspricht der neue „Sonnenweg“ zwischen Fulpmes und Neustift. Parallel zur Realisierung des Stubai Radwegs investiert der TVB derzeit in die Erweiterung der Wanderwege der Region. Die neue Verbindung zwischen Fulpmes und Neustift entsteht – wie der Name schon verrät – auf der Sonnenseite des Tals. Der Weg wird vom Weiler Pfurtschell bis zu den Kartnallhöfen oberhalb von Neustift neu angelegt. Derzeit wird ein 600 Meter langer Forstweg gebaut, welcher in einen kurzen Wandersteig mündet und am Ende mit dem Highlight, einer 105 Meter langen Hängebrücke mit fantastischen Ausblicken, aufwartet. Nach Fertigstellung des Sonnenwegs kann man vom Baumhausweg in der Schlick über den Naturschauplatz Gschmitz bis zu den Kartnallhöfen wandern. Die Verbindung misst insgesamt 7,5 Kilometer und soll bis 2023 fertiggestellt sein.