Kleintransporter blieb in Niederösterreich unter Viadukt stecken

Pfaffstätten – In Pfaffstätten (Bezirk Baden) ist am Freitag ein Kleintransporter unter einem Viadukt der Wiener Wasserleitung stecken geblieben. Das Fahrzeug war zu hoch für die Unterführung und verkeilte sich, wobei der Lkw-Aufbau zum Teil weggerissen und zurückversetzt wurde, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Baden am Samstag. Der Fahrer dürfte laut Feuerwehr, der Wucht des Aufpralls zufolge, zu schnell unterwegs gewesen sein.