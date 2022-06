So erfolgreich wie zurückhaltend: Tiroler ÖFB-Teamspielerin Billa bei „Tirol Live“

Innsbruck – „Es war natürlich eine herausragende Saison von mir, wenn man das so sagen darf“, meinte Nicole Billa. Und man kann klar konstatieren: Ja, das darf die zurückhaltende Angerbergin so sagen. Wenn eine Dame die deutsche Bundesliga als Torschützenkönigin abschließt – und sowohl in der Wahl- als auch in der wahren Heimat zur Fußballerin des Jahres gekürt wird –, dann ist „herausragend“ wohl genau das richtige Adjektiv.