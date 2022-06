8500 Bike-Fans in Mutters: Stürze und Spektakel bei Crankworx

Mutters – Es geht immer noch ein bisserl mehr bei Crankworx. Nach 4600 Fans am Freitag pilgerten am Samstag rund 8500 Bike-Enthusiasten nach Mutters. Sie alle haben ihr Kommen keinesfalls bereut. Denn die „Könige der Lüfte“ boten im Slopestyle eine Riesenshow: Der Schwede Emil Johansson kürte sich mit einem annähernd perfekten Run (98 Punkte) zum dritten Mal zum Innsbruck-Sieger.

Der introvertiert wirkende Skandinavier gewann das siebte Crankworx-Event in Folge und zwang seine Konkurrenten dabei zu noch mehr Risiko: Bei den Stürzen von Tomas Lemoine (FRA), Griffin Paulson (CAN) oder Nicholi Rogatkin (USA) stockte auch Veranstalter Georg Spazier der Atem. Gott sei Dank ging alles glimpflich aus. „Johansson fährt so perfekt wie eine Maschine“, war Spazier nach der Sprungshow begeistert.