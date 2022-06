Eine Aufholjagd par excellence: Kundl kehrt in die Regionalliga zurück

Das war nur der Anfang des Kundler Meisterjubels: Nach seinem Treffer zum 1:0 richtetet Sebastian Siller einen speziellen Gruß auf die Kundler Fantribüne. © Schönherr

Von Tobias Waidhofer

Silz, Innsbruck, Kundl – Eigentlich war alles angerichtet für die SPG Silz/Mötz: Ein großer Name auf der Trainerbank (Helmut Kraft) und eine Elf voller Ex-Profis (u. a. Ertugrul Yildirim, Harald Pichler, Clemens Walch) hatten schon vor dem Anpfiff der Hypo-Tirol-Liga-Saison dafür gesorgt, dass im Großteil der Meister-Wetten auf die ehemaligen „Oberländer Gladiatoren“ gesetzt wurde.

Und lange lief auch alles nach Plan – wenn man jemandem den Favoritensturz zugetraut hätte, dann wohl eher den Milsern oder den Kematern. Doch wenn sich drei streiten, dann freut sich der Vierte: Und das war nach einem sensationellen Frühjahr der SC Kundl. Dabei waren die Unterländer im Winter noch neun Zähler hinter Leader Silz/Mötz gelegen. Was folgte, war aber ein Frühjahr mit zwölf Siegen in 15 Meisterschaftsspielen, die Kür folgte am Samstag am Innsbrucker ASKÖ-Platz mit dem abschließenden 3:2-Erfolg beim Innsbrucker AC.

Ex-Wacker-Profi Sebi Siller hatte die Kundler in der 34. Minute in Führung geköpfelt, eine Minute später folgte der Ausgleich, doch in Minute 34 schoss Andi Neurauter die Kundler wieder in Führung. Und weil Titel-Konkurrent Silz/Mötz zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2:0 gegen Volders führte, wussten die Kundler beim Gang in die Kabine, dass sie sich vor den Augen der ehemaligen Wacker-Profis Lukas Hupfauf und Flo Rieder keinen Ausrutscher leisten durften.

Das 3:1 in der 64. Minute durch Clemens Kogler war in diesem Zusammenhang Balsam für die Seele. Und obwohl die Kundler vor ihren begeisterten Anhängern noch das 2:3 kassierten, blieb es beim Triumph. Die Meister-Leibchen wurden übergezogen, die Sektflaschen geköpft und Trainer Roger Kühmaier von seinen Jungs auf die Schultern genommen – erstmals seit 2008 spielt der Verein damit in der Regionalliga. Silz nutzte der klare 4:1-Sieg gegen Volders nichts mehr – man trifft nun in der Relegation auf den SVI. „Dass wir in die Relegation mussten, liegt an uns selbst“, wusste Silz-Trainer Heli Kraft.

In Kundl waren die Emotionen dementsprechend groß. „Es ist schwer zu beschreiben“, versuchte es Obmann Reinhold Ebenbichler. „Wir sind sicher nicht die beste Mannschaft, aber eine ‚Fighting Crew‘.“ Eine, die vom so besonnenen Trainer Roger Kühmaier angeleitet wird. „Seinen Anteil am Titel kann man nicht hoch genug würdigen“, schloss Ebenbichler. Es wartete eine lange Kundler Party-Nacht.