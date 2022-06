12-Jährige in Mieming von Hund gebissen: Polizei sucht nach Zeugen

Mieming – Nach einer Hundeattacke auf eine Zwölfjährige am Samstag in Mieming sucht die Polizei nach Zeugen. Das Mädchen war auf ihrem Roller und in Begleitung einer Freundin beim Badesee in Untermieming unterwegs, als ihnen gegen 15.10 Uhr eine ältere Frau mit angeleintem Hund entgegenkam. Das Tier lief auf die beiden Mädchen zu und biss die 12-Jährige unvermittelt in den Unterschenkel.