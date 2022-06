Steinhart dürfte Chef der Bundesärztekammer werden

Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) bekommt einen neuen Präsidenten. Nach den Wahlen in den Bundesländern wird am Freitag aus der Riege der Länderchefs das bundesweite Oberhaupt der Standesvertretung gekürt. Als wohl unangefochtener Favorit gilt der 67-jährige Johannes Steinhart von der ÖVP-nahen "Vereinigung Österreichischer Ärztinnen und Ärzte", seit Mai Präsident der Wiener Ärztekammer. Er hatte Thomas Szekeres abgelöst, der damit auch nicht mehr im Bund antreten kann.

Dass bei der Wahl im Rahmen des Ärztekammertags in Bad Radkersburg ein anderer Kammerchef als Herausforderer auftritt, wäre eine "große Überraschung", heißt es in Kammerkreisen, Kampfabstimmungen bei ÖÄK-Präsidentenwahlen seien absolut unüblich. Ein ernst zu nehmender Herausforderer wäre (wie schon 2017) Peter Niedermoser gewesen, seit 2007 Ärztekammer-Präsident in Oberösterreich. Er tritt diesmal aber nicht an, wurde der APA in der OÖ Ärztekammer beschieden. Kolportiert wird, dass sich der Urologe Steinhart mit einer Amtsperiode zufriedengeben könnte und der 60-jährige Niedermoser in fünf Jahren eine weitere Chance bekommt.