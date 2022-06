Heinz Strunks „Ein Sommer in Niendorf“: Der Schöpfung Krone geht vor die Hunde

Wirklich ins Schreiben wird Roth in Niendorf nicht kommen. Er geht „im schwarzen Loch der Lübecker Bucht“ verloren. Er ersäuft bei Breda in Cola-Rum. Breda verwaltet in Niendorf Ferienapartments. Im Zweitjob betreibt er einen Schnapsladen. Drittjob: Strandkorbdreher. Breda nervt. Und er trinkt. Roth, die Spaßbremse im Maßanzug, verachtet ihn. Er ekelt sich. Und er trinkt trotzdem mit. „Tropfen um Tropfen verrinnt die Zeit.“ Drei Monate will Roth in Niendorf bleiben.

Er wird, das scheint am Ende von Heinz Strunks neuer Novelle „Ein Sommer in Niendorf“ klar, nie wieder wegkommen. Und irgendwie fühlt sich das wie ein Happy-End an. Roth ist da angekommen, wo er nie hinwollte. Er löst sich von allem, was ihm wichtig war. Er löst sich auf. Man könnte „Ein Sommer in Niendorf“ als Anti-Bildungsroman lesen. Oder als Bildungsroman der anderen Art: Der Spießer und Alles-Besserwisser, der Karrierist und Wichtigtuer, der – ja, auch das – (mittel-)alte, weiße Mann, der sich für die Krone der Schöpfung hält und sich auch so aufführt, geht vor die Hunde. Und er findet sich – oder etwas anderes: Nennen wir es eine Ahnung von Glück.