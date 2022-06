Teenager auf Moped von Auto in Innsbrucker Kreisverkehr erfasst

Innsbruck – Bei einem Unfall in der Innsbrucker Burgenlandstraße wurde am Samstagabend ein 15-jähriger Mopedlenker leicht verletzt. Der Teenager war gemeinsam mit einem 13-Jährigen in Fahrtrichtung Westen unterwegs und wollte gerade in einen Kreisverkehr einfahren, als er von hinten vom Pkw einer 38-Jährigen erfasst wurde.