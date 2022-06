Bundesliga-Saisonende war für Schwaz von Erfolg gekrönt

Schwaz – Große Hitze. Saisonende. Und trotzdem kein Motivationsverlust. Die Schwazer Tennisherren beendeten die Saison mit einem Sieg. Angeführt von Matthias Haim, der im Einzel und Doppel punktete, setzte sich Schwaz am letzten Spieltag des unteren Play-offs in der 1. Bundesliga gegen den TC Anif 5:4 durch. Damit feierte Schwaz den fünften Sieg in dieser Saison und eroberte den fünften Platz in der Endtabelle.