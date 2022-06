Griechenland will von Novartis 214 Mio. Euro Schadenersatz

Athen/Basel – Der griechische Staat fordert 214 Mio. Euro Schadenersatz von Novartis. Dabei geht es um einen mutmaßlichen Korruptionsskandal, in dem der Schweizer Pharmariese seine Medikamente zu überhöhten Preisen verkauft haben soll. Der Pharmahersteller wird verdächtigt, zwischen 2006 und 2015 griechische Beamte und Ärzte bestochen zu haben, um seine Produkte auch dann zu hohen Preisen absetzen zu können, wenn billigere Alternativen verfügbar waren.

Das griechische Gesundheitsminister Thanos Plevris erklärte in einer Mitteilung, dass sich die Forderung auf den "moralischen Schaden für den griechischen Staat aufgrund der Handlungen, die das Unternehmen bereits in den USA in Bezug auf die Bestechung von Ärzten gestanden hat", beziehe.