Bergrettung barg Grazer Familie in den Karawanken von Grat

Finkenstein, Graz – Die Bergrettung Villach hat am Samstagnachmittag eine vierköpfige Familie aus Graz in den Karawanken vom Nord-Ost-Grat des Mittagskogels (Gemeinde Finkenstein) geborgen. Die Steirer kamen auf dem ausgesetzten und schwierigen Grat alleine nicht mehr weiter und setzten daher einen Notruf ab. Eine Bergretterin und sechs Bergretter stiegen zur Familie auf und befreiten sie aus ihrer Notlage, informierte die Rettungsorganisation in einer Aussendung.