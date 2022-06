Polizei in Rom verhaftet IS-Mann: Häufig im Vatikan unterwegs

Rom – Die Polizei in Rom hat am Wochenende laut Kathpress ein mutmaßliches Mitglied der Terrorgruppe IS (Daesh) verhaftet. Laut örtlichen Medienberichten soll der 37-jährige Ägypter in den vergangenen zwei Jahren als "virtueller Kämpfer" im Internet aktiv gewesen sein. Dabei habe er große Mengen jihadistisches Propagandamaterial verbreitet, darunter auch Tipps zur Herstellung von Sprengsätzen.