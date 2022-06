Nawalny-Stiftung fordert „Einfrieren" von Nobelhotel in Lech

Bregenz/Lech/Moskau – Die Stiftung des inhaftierten Putin-Gegners Alexej Nawalny verlangt von Österreich, das kleine Nobelhotel „Aurelio" in Lech am Arlberg im Rahmen der Russland-Sanktionen der EU „einzufrieren". Das berichtet das Nachrichtenmagazin profil in seiner aktuellen Ausgabe. Eigentümer der Mutterfirma des Hotels sei zwar nicht mehr der russische Industrielle Oleg Deripaska, aber sie gehöre nun seinem Cousin Pavel Ezubov, argumentiert die Nawalny-Stiftung.