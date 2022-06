Itter – Schwere Verletzungen am Unterschenkel hat sich am Sonntagnachmittag eine E-Bike-Fahrerin (80) in Itter zugezogen. Die 80-Jährige war auf dem Parkplatz der Salvista Bahn aus noch unbekannter Ursache gestürzt. Die Rettung brachte die Frau ins Krankenhaus nach Kufstein. (TT.com)