Motorradfahrer in Kirchdorf beim Überholen von Lkw erfasst: schwer verletzt

Kirchdorf – Ein Überholmanöver ist am Sonntagvormittag in Kirchdorf einem Motorradfahrer (71) zum Verhängnis geworden. Auf der Kössener Straße wollte der Biker einen Lkw überholen – als er ansetzte, bog der Lastwagenfahrer nach links in eine Gemeindestraße ein. Der 71-Jährige stieß gegen den linken Vorderreifen und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am rechten Unterschenkel sowie am Brustkorb. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus nach St. Johann.