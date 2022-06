Premierenerfolg in der ELF: In der Hitze blieben die Raiders cool

Prag – Dass es bei den Prag Panthers keine leichte Aufgabe sein würde, wusste man beim AFL-Team der Stunde, den Telfs Patriots, so oder so. Am Ende tat die knappe 27:31-Niederlage, mit Blick auf die Play-offs, besonders weh. Im zweiten Viertel waren die Panthers auf 24:6 davongezogen – die Patriots zeigten abermals ihre große Moral und gingen 90 Sekunden vor Spielende mit 27:24 in Führung. Der letzte Angriff brachte aber noch die Wende. Headcoach Nick Kleinhansl erklärte: „Das ist sehr schade für uns, so noch zu verlieren.“ (suki)