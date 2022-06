Vollbesetztes Auto überschlug sich in Kirchbichl mehrmals: fünf junge Frauen verletzt

Zweimal überschlug sich der Wagen, ehe er nach 16 Metern in einem Feld landete.

Kirchbichl – Die Loferer Straße bei Kirchbichl war am Sonntagnachmittag Schauplatz eines schweren Verkehrsunfalles. Fünf Frauen zwischen 16 und 20 Jahren mussten in Krankenhäuser gebracht werden, mindestens eine von ihnen erlitt schwere Verletzungen.

Der vollbesetzte Pkw war von einer 19-Jährigen gelenkt worden. Auf dem Weg in Richtung Söll geriet der Wagen plötzlich auf das linke Straßenbankett und schlitterte dort an der Leitschiene entlang. Die Lenkerin leitete eine Vollbremsung ein, wodurch das Auto allerdings auf die rechte Seite geschleudert wurde und sich zweimal überschlug. Erst nach etwa 16 Metern kam das völlig demolierte Fahrzeug in einem angrenzenden Feld zum Stehen.