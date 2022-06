Linker Gustavo Petro siegte bei Präsidentenwahl in Kolumbien

Der 62-jährige Petro sicherte sich somit rund 700.000 Stimmen mehr als der 77-jährige Hernández. Der frühere Guerillakämpfer Petro war nach seiner Abkehr vom bewaffneten Kampf unter anderem Diplomat in Belgien und Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá. Er strebt tiefgreifende Reformen an, dazu zählen Steuern für Vermögende, ein Notprogramm gegen den Hunger sowie die Förderung erneuerbarer Energien.

Petro bezeichnete das Ergebnis im Online-Dienst Twitter als "ersten Sieg des Volkes" in Kolumbien. Es sei "ein Festtag für das Volk", Freude fülle das "Herz des Vaterlands". Hernández räumte seine Niederlage ein.

Bis zur Schließung der Wahllokale am Sonntag kam es in dem einstigen Bürgerkriegsland zu einigen Zwischenfällen. In San Vicente del Caguán kam ein Soldat beim Angriff einer Splittergruppe der Guerillaorganisation FARC ums Leben, wie die Zeitung "El Tiempo" berichtete. Im Department Cauca wurde demnach ein Wahlhelfer erschossen. Insgesamt wurden 104 Unregelmäßigkeiten gemeldet, wie unabhängige Wahlbeobachter mitteilten.