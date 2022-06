Das breite Werben für Van der Bellens Wiederwahl

Wien – Der Wahltermin steht noch nicht fest, aber es wird wohl ein Sonntag im Oktober sein. Die Kandidatinnen und Kandidaten stehen noch nicht alle fest, aber es gibt mit dem amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen einen klaren Favoriten für die Hofburg-Wahl. Und ja, der Vorwahlkampf hat begonnen. So ist Van der Bellens Wahlkampf-Team bereits in Gesprächen mit Großspendern für die Wahlauseinandersetzung. Jetzt bekommt Van der Bellen für seine Wiederwahl auch prominente Unterstützung aus unterschiedlicher politischer Richtung. Am Sonntag haben unter dem Titel „Stimmen für Van der Bellen“ Ex-ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallat, Ex-SPÖ-Justizministerin Maria Berger, der frühere NEOS-Abgeordnete Sepp Schellhorn, die frühere Grünen-Energiesprecherin Christiane Brunner und Bio-Pionier Werner Lampert für Van der Bellens Wiederwahl geworben.