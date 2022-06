Route unterschätzt: Familie wurde vom Berg sicher ins Tal gebracht

Die Eltern und ihre beiden Söhne konnten von einer ausgesetzten Stelle am Nordostgrat des Mittagskogels gerettet werden.

Eine Familie aus der Steiermark weiß im Nachhinein, was mit dieser Tourenbeschreibung gemeint ist. Sie kam am Samstag in Bergnot, doch letzten Endes konnten alle wieder sicher ins Tal gelangen.