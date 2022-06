Drei Verletzte in Innsbruck: Lenker ohne Führerschein geriet auf Gegenspur

Innsbruck – Drei Männer wurden am Sonntag bei einer Frontalkollision in Innsbruck verletzt. Ein 29-Jähriger, der keinen Führerschein besitzt, fuhr gegen 16.25 Uhr in der Rossaugasse in Richtung Westen. Auf dem Rücksitz saß ein 32-Jähriger. Plötzlich geriet der Lenker auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 19-Jähriger versuchte noch, mit seinem Wagen auszuweichen. Den Zusammenstoß konnte der junge Einheimische trotzdem nicht verhindern.