ÖFB-Teamspieler Hinteregger beteuerte Unwissen: Identitäre nicht bekannt

Wien - Martin Hinteregger hat nach der abgebrochenen Zusammenarbeit mit dem früheren FPÖ-Gemeinderat Heinrich Sickl erneut sein Unwissen beteuert. "Ich weiß, dass er FPÖ-Politiker war, was in Österreich ja nichts Schlimmes ist. Ich habe aber von der Identitären Bewegung nichts gewusst und auch nicht, was das bedeutet", sagte der österreichische Fußball-Internationale gegenüber dem "Standard" (Montag-Ausgabe). Politik interessiere ihn zu wenig, so Hinteregger.