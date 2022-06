Nach fast 20 Jahren wieder Orang-Utan-Nachwuchs in Wien

Wien – Ein Sonntagskind erhöht den Primaten-Bestand im Tiergarten Schönbrunn: Gestern um 13.30 Uhr war es soweit und vor den Augen der Besucherinnen und Besucher ist ein Orang-Utan-Jungtier zur Welt gekommen, vermeldet der älteste Zoo der Welt am Montag. Fast 20 Jahre liegt die letzte erfolgreiche Nachzucht bei der Spezies zurück. Die Freude beim Tiergarten-Team ist groß, trotzdem gelte es die Daumen zu drücken, denn die Erstaufzucht berge immer eine gewisse Unsicherheit.

"Für die 13-jährige Sari, die im Jahr 2020 aus dem Zoo Dublin zu uns gekommen ist, ist es das erste Jungtier. Sie kümmert sich fürsorglich um ihr Kleines, das den Großteil des Tages schlafend in ihren Armen verbringt", berichtete der zuständige zoologische Kurator Folko Balfanz zum Nachwuchs, dessen Geschlecht erst im Laufe der nächsten Tage zu erkennen sei. Eindeutig ist der Vater Vladimir, das einzige Männchen der Gruppe: . Trotz seines hohen Alters von 48 Jahren ist er, was die Fortpflanzung betrifft, noch aktiv. Balfanz: "Vladimir und auch der Rest der Gruppe zeigen sich am jüngsten Zuwachs interessiert. Bei den Orang-Utans kümmern sich die Mütter aber ganz allein um ihren Nachwuchs."