Cyberangriff auf die Medizinische Universität Innsbruck

Innsbruck – Die MedUni Innsbruck ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Die Webseite der Uni ist seit Montagfrüh nicht erreichbar, berichtet das Portal futurezone.at. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Wiederherstellung und bedauern den vorübergehenden Ausfall“, hieß es am späten Nachmittag auf der Startseite der MedUni. Weitere IT-Services für Studierende und MitarbeiterInnen seien eingeschränkt, hieß es. Man arbeite mit Unterstützung von externen ExpertInnen intensiv an der schrittweisen Wiederherstellung der Services.

Damit die Systeme wieder sicher in Betrieb genommen werden können, benötigen alle MitarbeiterInnen und Studierenden neue Passwörter. Diese müssen persönlich in der Uni abgeholt werden, wie die MedUni mitteilte. „Für Studierende wird in der Fritz-Pregl-Straße 3 eine Ausgabe organisiert.“ Die neuen Passwörter könnten am morgigen Dienstag zwischen 7 und 16 Uhr Uhr gegen Vorlage des Studierendenausweises abgeholt werden. „Für alle, denen dies nicht möglich ist, suchen wir in der Folge natürlich nach einer Lösung“, hieß es auf der Facebook-Seite der MedUni.