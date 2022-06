56-jähriger Österreicher starb bei Verkehrsunfall in Bayern

Passau – Ein 56-jähriger Österreicher ist am Montag mit seinem Auto in Bayern tödlich verunglückt. Der Mann war gegen Mittag auf der Bundesstraße 12 im Landkreis Rottal-Inn in Fahrtrichtung Passau in einer langgestreckten Rechtskurve nach links abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, teilte die örtliche Polizei am Abend mit. Der 56-Jährige war den Polizeiangaben zufolge österreichischer Staatsbürger.