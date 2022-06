Neuer Rekord zeichnet sich bei Radmarathon Tannheimer Tal ab

Tannheim – Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause fällt am 3. Juli wieder der Startschuss für den Radmarathon Tannheimer Tal. Und dieser bricht alle Rekorde. „Wir erwarten 2500 Radler – so viele wie noch nie“, freut sich OK-Chef Michael Keller. Vier Strecken stehen zur Wahl. 1000 Teilnehmer werden um 7 Uhr am Start sein, wenn es auf die 56-, 94- bzw. 129-Kilometer-Strecke geht.