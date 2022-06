Zeuge hörte Einbruchgeräusche: Dieb ließ in Hall E-Bike mitgehen

Hall in Tirol – Ein Zeuge hat in der Nacht auf Dienstag in Hall einen Einbrecher gehört und deshalb die Polizei alarmiert. Ein Unbekannter stieg gegen 23.45 Uhr in den Fahrradabstellplatz eines Wohnhauses in der Kaiser-Max-Straße ein. Dort entwendete der Mann ein E-Bike. Er wurde dabei jedoch von dem Zeugen gehört, der den Notruf wählte. Mehrere Polizeistreifen rückten aus, blieben jedoch erfolglos.