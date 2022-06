Verein bietet schnelle Hilfe an: „Das funktioniert nur, weil es das Zillertal so will“

Schwendau – Eine alleinstehende Mutter in Geldnot: Sie muss eine neue Waschmaschine kaufen. Die Bank verwehrt ihr das nötige Geld dafür, weil klar ist, dass die Frau nicht in der Lage sein wird, es zurückzuzahlen. Einer anderen jungen Mutter geht es ähnlich. Sie wohnt abgelegen am Berg, kann ohne Auto ihr Kind nicht zur Schule bringen, aber die nötige Autoreparatur nicht zahlen. Und eine Familie ist untröstlich nach dem Tod eines Angehörigen, für dessen Begräbnis kein Geld da ist. Es sind Fälle wie diese, bei denen der Verein „Zillertaler helfen Zillertalern“ schnell und unbürokratisch hilft. Und das seit nunmehr zehn Jahren.

330-mal hat der Verein zwischen 2011 und 2021 helfen können und mehr als 540.000 € Spendengelder erhalten. Allein im letzten Jahr wurde in 47 Fällen mit rund 64.000 € geholfen. „Serviceclubs wie Lions oder Kiwanis fragen bei uns schon nach, wie wir zu den Leuten kommen. Ich denke, es fällt den Menschen leichter, sich an uns zu wenden, die sie als Gleichgesinnte wahrnehmen, als an einen Rechtsanwalt oder Arzt in den Serviceclubs“, meint Theresia Rauch. Die Schwendauerin ist Obfrau von „Zillertaler helfen Zillertalern“ und hat sich schon so manche Lebensgeschichte von verzweifelten Zillertalern angehört.