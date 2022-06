Gefährlicher Flugeinsatz gegen den Hagel im Bezirk Kufstein

Kufstein – Die Hagelschloßen, die vor knapp zwei Wochen auf Kufstein niederprasselten, hatten es in sich. Das schwere Unwetter, das über dem Inntal wütete, hinterließ zerbeulte Autokarosserien, kaputte Scheiben und andere Schäden. „Wo sind die Hagelflieger?“, fragte sich angesichts der Auswirkungen und der großen Hagelschloßen damals so mancher Kufsteiner. Seit 2000 sind die Piloten der bayerischen Hagelabwehr in ihren zweimotorigen Maschinen vom Flughafen Vogtareuth bei Rosenheim aus auch in einem grenznahen Teil des unteren Unterinntals unterwegs und verbrennen eine Silberjodidlösung unterhalb der Wolken, um so die Bildung von großen Hagelkörnern zu verhindern.