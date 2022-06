Russe Muratow versteigert Nobelpreismedaille für 103,5 Mio. Dollar

Moskau – Der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow hat seine Nobelpreismedaille für 103,5 Millionen Dollar (98,4 Millionen Euro) versteigert. Der bei der Auktion am Montag in New York erzielte Erlös soll geflüchteten ukrainischen Kindern zugutekommen. Den Zuschlag für die Medaille sicherte sich ein bisher anonym gebliebener Bieter per Telefon. Muratow ist der Chefredakteur der unabhängigen russischen Zeitung Nowaja Gaseta.