Tiroler Handball trauert um Hans-Peter Ullmann: „Eine großartige Persönlichkeit"

Innsbruck – Noch vor wenigen Wochen war er an der Seite von Bruder Robert bei den Spielen seiner Innsbrucker Handballer auf der Tribüne gesessen. In der Nacht auf Sonntag hörte das Herz von Hans-Peter Ullmann zu schlagen auf. Im 77. Lebensjahr – nach langer schwerer Krankheit. „Wir verlieren mit ihm nicht nur einen langjährigen Wegbegleiter, sondern auch eine großartige Persönlichkeit und einen guten Freund. Der Handballsport war ihm sein Leben lang wichtig, der Aufschwung des Handballs in Innsbruck ist untrennbar mit ihm verbunden“, schrieb Landespräsident Thomas Czermin auf der Verbandshomepage.