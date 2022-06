Rettung von Schülergruppe im Kleinwalsertal kostet laut Schätzung 18.000 Euro

Bregenz – Die Rettung einer großen deutschen Schülergruppe in den Vorarlberger Bergen, die vor zwei Wochen viel mediale Aufmerksamkeit erhielt, könnte um die 18.000 Euro kosten. Martin Burger, Landesleiter der Bergrettung Vorarlberg, bestätigte gegenüber der APA die in einem ORF-Bericht genannte Zahl als "gute Schätzung" seinerseits. Die Bergrettung werde ihre Rechnung an die Schule schicken, ob und wie das Innenministerium seinen Anteil an den Kosten verrechne, könne er nicht sagen.