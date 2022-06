Ein Plus von 29 Prozent: Immer mehr Österreicher werden Cybercrime-Opfer

"Noch nie war die Wahrscheinlichkeit, digital angegriffen zu werden, in der Vergangenheit so groß wie 2021", lautete die Bilanz von Finanzstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) und diese Wahrscheinlichkeit werde noch zunehmen: "Durch das Internet der Dinge (Internet Of Things) werden bis 2025 mehr als 75 Milliarden Geräte weltweit mit dem Internet verbunden sein."

Als Reaktion auf die Digitalisierung der Kriminalität habe das Innenministerium bereits ein Bündel an Maßnahmen gesetzt, sagte Karner und nannte in diesem Zusammenhang das Cybercrime-Kompetenzcenter (C4) des Bundeskriminalamts (BK), die "Cyber-Cobra, wenn Sie so wollen". Das C4 sei organisatorisch, technisch und personell neu aufgestellt worden, inzwischen seien es 130 Personen, die hier Ermittlungsarbeit leisten. Im Zuge der Kriminaldienstreform sollen zudem Spezialisten in den Regionen für Aufklärung und Prävention auf der Bezirksebene sorgen. Was das Thema Cybersicherheit und Prävention betrifft, so kündigte der Innenminister an, dass das Innenministerium hier im Rahmen der EU-Cybersecurity-Strategie bei der Umsetzung der sogenannten NIS-Richtlinie tätig werden wird, die Abkürzung steht hier für Netz und Informationssicherheit.