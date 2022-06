Mutmaßlicher Axt-Mörder in Deutschland noch auf Flucht

Bielefeld – Nach dem gewaltsamen Tod eines 39-Jährigen im Kreis Lippe im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist der mutmaßliche Täter weiterhin auf der Flucht. Am Dienstagnachmittag hätten den Ermittlern der Mordkommission "Weser" vielversprechende Hinweise zum Aufenthaltsort des 36-Jährigen vorgelegen, teilten die Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Detmold am Abend mit.

Der 36-Jährige soll das Opfer in der Nacht auf den vorigen Samstag mit einer Axt erschlagen haben. Der 39-Jährige sei sofort tot gewesen, so die Staatsanwaltschaft am Montag. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann auf der Flucht, warnt aber davor, ihn anzusprechen. Die Ermittler gehen davon aus, der er weiterhin zu Fuß unterwegs ist.