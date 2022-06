Eröffnungsfest in der Pferdeklappe in Reutte

Reutte – Die erste und einzige Pferdeklappe des Österreichischen Tierschutzvereins nahm im Juli 2021 ihren Betrieb in Reutte auf. Wie bei der Babyklappe, in der verzweifelte Mütter ihre Kinder anonym abgeben können, ist die Pferdeklappe eine Anlaufstelle für Pferdebesitzer, die ihre Tiere aufgrund einer Notlage nicht mehr versorgen können. Oftmals werden die Tiere dann von Besitzer zu Besitzer weitergereicht, an Pferdehändler verkauft oder landen sogar auf der Schlachtbank. „Wir haben speziell in der Corona-Zeit gemerkt, dass sich viele Leute ihre Pferde nicht mehr leisten können“, erzählt Isabella Herdega, Pressereferentin des Österreichischen Tierschutzvereines.