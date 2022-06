2,3 Mio. € gegen Teuerung: Stadt Innsbruck hilft sozial Schwachen

Innsbruck – Ein ungewohntes Bild: die Innsbrucker Stadtsenatsparteien in trauter Einigkeit und voll des Lobes füreinander. Bürgermeister Georg Willi (Grüne), ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber, FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger, SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr sowie FI-Gemeinderat und Obmann des Finanzausschusses Markus Stoll präsentierten am Dienstagvormittag die gemeinsam ausgearbeiteten Maßnahmen gegen die Teuerung. Mit 2,3 Millionen Euro sollen fast ausschließlich sozial Schwache in der Krise unterstützt werden. Offiziell beschlossen wird das Paket, das über einen Nachtragskredit finanziert wird, bei der Gemeinderatssitzung heute Mittwoch.