Halsband gegen den Wolf in Osttirol getestet, Risse in Reutte

Das Schutzhalsband löst einen leichten Stromschlag aus, wenn ein Beutegreifer versucht, das Schaf in den Hals zu beißen.

Lavant, Reutte – Es verletzt nicht, es vergrämt nur: Das Halsband, das die Lienzer Firma Brainflash mit Chef Michael Eder seit mehreren Jahren entwickelt, könnte die erbitterte Diskussion um Wolf & Co. einbremsen.

Bis es so weit ist, werden Feldstudien durchgeführt, einmal in Deutschland, einmal in Osttirol. Sie sollen Aufschluss geben, wie wetterfest die Halsbänder sind und wie lange der Akku durchhält.