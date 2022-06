Alpen-Gipfel in Bayern: Minister Totschnig will Alm-Allianzen

Wien – Nach einem Besuch in Brüssel führt der „Alpen.Gipfel.Europa 2022“ in Bayern Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig zu seiner ersten echten Auslandsreise auf die Untere Firstalm in Schliersee. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Biodiversität – Bleibt der Bauer, lebt die Alm“. Die Schwerpunkte im Kontext der Bewirtschaftung der Almen sind dabei die Themen Biodiversität und Ökosystemleistungen der Almen, Der Umgang mit den großen Beutegreifern wie Bär und Wolf, die Europäische Landwirtschaftspolitik, regionale Produktion sowie die Erholungsfunktion der Almen. Am Gipfeltreffen nehmen VertreterInnen der Almwirtschaft und Zivilgesellschaft aus Bayern, der Schweiz, Südtirol und Österreich teil. Mit von der Partie sind u. a. die Bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, der Südtiroler Landesrat Arnold Schuler, der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes Walter Heidl sowie der Tiroler Agrarlandesrat LHStv. Josef Geisler.