Kosten für Habelers 80er-Feier: Messner sieht kein Zeichen des Dankes

Bozen – Am 8. Mai 1978 standen der Südtiroler Reinhold Messner und der Nordtiroler Peter Habeler als erste Menschen ohne die Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff am Gipfel des Mount Everest. Eine Leistung, die weltweit für Aufsehen sorgte und die in die Alpingeschichte eingegangen ist.