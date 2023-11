Start in die Christkindlmarkt-Saison und Fragen zum Heiz-Winter: Das war „Tirol Live“

Mit 17 Ständen vor dem Goldenen Dachl startete vor 50 Jahren der erste Christkindlmarkt in der Innsbrucker Altstadt. „Die mussten jeden Abend weggeräumt werden“, sagte Robert Neuner in „Tirol Live“. Mittlerweile ist daraus ein professionelles Unternehmen geworden. „Über 200 Stände stehen in ganz Innsbruck“, sagte der Organisator der Innsbrucker Bergweihnacht. Klassische Weihnachtsdeko und traditionelle Schmankerl werden ebenso angeboten wie innovative Produkte. Zum ersten Mal haben heuer Kunsthandwerker und Ein-Personen-Unternehmen aus der Region die Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. „An zwei Ständen können sie sich alle drei Tage im Wechsel kostenlos präsentieren“, erklärte Neuner.