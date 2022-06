Spitzenfunktionär verkündet Austritt: MFG droht in Tirol jetzt die Spaltung

Nun überlegt der Anwalt, eine eigene Bewegung oder Partei zu gründen, um bei den Landtagswahlen anzutreten. Diese finden in Tirol am 25. September statt. „Ich weiß, dass das sehr sportlich ist, aber die Fristen könnten wir noch einhalten.“ Es seien viele Persönlichkeiten an ihn herangetreten, doch eine eigene Bürgerbewegung zu gründen. Diese Menschen sähen in ihm weiterhin „einen Hoffnungsträger“, sodass die Corona-Kritik nicht ungehört bleibe.