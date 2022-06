Beate Palfrader und der drohende Dominoeffekt in der Tiroler ÖVP

Die scheidende Bildungs- und Kulturlandesrätin Beate Palfrader erläuterte bei Anita Heubacher in „Tirol Live“ nochmals die Beweggründe ihres – via TT angekündigten – politischen Rückzugs. Auch ihre AAB-Obfrauschaft hat sie an LA Dominik Mainusch übergeben.

Innsbruck – Für Beate Palfrader war es ein logischer Schritt. Für so manchen Teilnehmer der AAB-Landesleitungssitzung am Dienstabend eher ein „brutales Drüberfahren“ der scheidenden Bildungs- und Kulturlandesrätin. Via TT hatte Palfrader am Dienstag ihren Rückzug aus der Landesregierung mit der Landtagswahl am 25. September angekündigt. Im „Tirol Live“-Studio zeigte sich Palfrader gestern auch „erleichtert“.