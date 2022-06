Bauarbeiten am Schwarzsee: Teilerfolg der Stadt Kitzbühel gegen Schultz

Kitzbühel – Sie stehen unter Beobachtung – der Unternehmer Heinz Schultz und seine Bauarbeiten beim Alpenhotel am Schwarzsee in Kitzbühel. Schon die ersten Pläne zum Umbau im Jahr 2019 sorgten für Diskussionen und seitdem kühlen die Gemüter in Kitzbühel nicht ab. Immer wieder kommt es zu Reibungspunkten zwischen dem Unternehmer und der Stadt Kitzbühel.